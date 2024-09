Brücken-Drama: Jon Bon Jovi rettet einer Frau das Leben

Polizei: «Ein grosses Lob an Jon Bon Jovi und sein Team»

Das Metropolitan Nashville Police Department veröffentlichte das Video auf seinem YouTube–Kanal und erklärte auf «X», der Sänger habe einer «verzweifelten Frau» geholfen. In einem Beitrag auf der Social–Media–Plattform schrieb die Polizei: «Ein grosses Lob an @jonbonjovi und sein Team, die einer Frau auf der Seigenthaler Ped Bridge in der Nacht zum Dienstag geholfen haben. Bon Jovi half ihr, sich von der Kante über dem Cumberland River in Sicherheit zu bringen.»