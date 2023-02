Jansen Panettiere war bekannt für seine Synchronsprecherrollen in «Ice Age 2 - Jetzt taut's» und «Familie X - In geheimer Mission» sowie unter anderem für seine Auftritte im Film «Ein verhexter Sommertag» oder «The Walking Dead». In der Serie war er 2019 in einer Episode zu sehen. Der 28-Jährige starb Medienberichten zufolge am 19. Februar in New York City.