Bruder von James Van Der Beek teilt rührende Hommage

Zwei Tage nach dem Tod von «Dawson's Creek»–Star James Van Der Beek (1977–2026) im Alter von nur 48 Jahren hat sich auch sein Bruder Jared (47) zu Wort gemeldet. Er teilte mehrere gemeinsame private Schnappschüsse und rührende Worte.
«Er war immer für mich da»
Am Freitag, dem 13. Februar, schrieb der 47–Jährige in einem längeren Instagram–Posting: «Zwischen Brüdern besteht eine besondere Verbindung, und vor zwei Tagen wurde diese physische Verbindung zerrissen.» Er wisse nun, warum man beim Verlust eines geliebten Menschen von «Herzschmerz» spreche. «Es ist ein Gefühl der Verzweiflung und des Schmerzes, das so tief im Herzen sitzt; ich wusste nicht, dass es so weh tun würde.»
Sein Bruder James sei sein «Vertrauter» und «derjenige, an den ich mich in allen Lebenslagen wende». Die beiden Brüder wuchsen zusammen mit ihrer Schwester Juliana auf, die auf Fotos in Jareds Beitrag ebenso wie auch die Eltern zu sehen war. Jared Van Der Beek betonte weiter: «Ich habe ihn seit meiner Geburt bewundert. Er war immer für mich da, wenn ich ihn brauchte.»
Er bedankte sich anschliessend bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung, die der Familie in ihrer Trauer um James zuteilwurde. Es sei «wunderbar» zu lesen, wie viele Menschen sein grosser Bruder berührt habe. «So schmerzlich dieser tiefe Schmerz auch ist, hat die Heilung durch all die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bereits begonnen. Ich danke euch allen von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu kontaktieren und mir zu zeigen, dass ihr für mich da seid».
«Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast»
Zum Abschluss richtete er noch einige Worte direkt an seinen Bruder: «James, ich vermisse dich jetzt schon so sehr, sowohl körperlich als auch deine weisen Worte am Telefon. Gleichzeitig spüre ich deine Anwesenheit so stark und weiss, dass du mich weiterhin begleiten wirst. Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast. Ich liebe dich.»
James Van Der Beek war 1998 durch die Serie «Dawson's Creek» bekannt geworden. 2023 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert, was er im November 2024 öffentlich machte. Am 11. Februar 2026 starb er an den Folgen der Krankheit. Viele prominente Kollegen bekundeten bereits öffentlich ihr Beileid. Freunde der Familie richteten über die Plattform «GoFundMe» eine Spendenseite für Ehefrau Kimberly und die gemeinsamen sechs Kinder ein. Die Anteilnahme ist überwältigend: In nicht einmal 48 Stunden kamen bereits mehr als 2,2 Millionen Dollar (rund 1,85 Millionen Euro) zusammen.