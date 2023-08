Charles Spencer (59), der jüngere Bruder von Prinzessin Diana (1961–1997), hat an seine verstorbene Schwester erinnert. An ihrem Todestag postete er ein gemeinsames Foto aus Kindheitstagen in den sozialen Medien. Der heutige 9. Earl Spencer steht darauf neben seiner Schwester. Die junge Diana Spencer hat den Arm um die Schultern ihres Bruders gelegt und blickt in die Kamera. Die beiden Kinder tragen Sommerkleidung, Diana ein pinkes Kleid, ihr Bruder blaue Shorts und Poloshirt.