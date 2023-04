Weiter erklärten die werdenden Eltern ihrem Nachwuchs: «Du wirst in einer wundervollen Familie ankommen, mit einem Bruder, Grosseltern, Onkeln und Tanten, die dich bereits so sehr lieben!» Dazu postete das Paar einige Bilder. Auf diesen ist Bruna Biancardi in einem kurzen, weissen Top zu sehen. Neymar küsst auf einem der Bilder ihren Bauch.