Bruno Mars kommt für ein Konzert nach Berlin

Mit über 130 Millionen verkauften Alben zählt Bruno Mars zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Zeit. Aktuell ist er mit rund 118 Millionen monatlichen Hörern und Hörerinnen der meistgehörte Act auf Spotify. Seine jüngsten Hits wie «APT.», «Fat Juicy & Wet» und «Die With A Smile» dominierten zuletzt weltweit die Charts. Auch live feiert Mars eine Erfolgsserie: Seine Las–Vegas–Residenz im Dolby Live at Park MGM sowie Konzerte in Australien, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika waren durchweg ausverkauft. Anfang 2024 schrieb er Musikgeschichte mit sieben ausverkauften Shows in Folge im Tokyo Dome, im Herbst desselben Jahres folgte eine Brasilien–Tour mit 14 ausverkauften Stadionkonzerten, die als umsatzstärkste des Landes gilt.