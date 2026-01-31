Bruno Mars rockt die Grammy-Bühne

Ein Album voller Romantik

Doch Mars hat noch mehr im Gepäck als nur einen Auftritt. Wie der Sänger kürzlich verkündete, erscheint am 27. Februar sein neues Solo–Album «The Romantic». Es ist sein erstes Solowerk seit Jahren – zuletzt hatte er vor allem mit seinem Projekt Silk Sonic an der Seite von Anderson .Paak für Furore gesorgt. Bei den Grammys 2022 räumte das Duo unter anderem «Song of the Year» und «Record of the Year» für «Leave The Door Open» ab.