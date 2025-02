Bruno Mars und Lady Gaga treten zusammen bei den Grammys auf

Beim Benefizkonzert «FireAid» am 30. Januar beendete Lady Gaga den Abend mit drei Songs: «Shallow», «Always Remember Us This Way» sowie einem neuen Lied mit dem Titel «All I Need Is Time», den sie mit ihrem Verlobten Michael Polansky speziell für die Veranstaltung geschrieben hat. «Als ich darüber nachdachte, was ich heute Abend singen sollte, dachte ich, ich würde etwas Hoffnungsvolles für euch tun, und ich dachte über meine Lieder nach, und nichts schien ganz richtig», erzählte sie der Menge. Deshalb hätte sie zusammen mit ihrer Liebe ein neues Lied geschrieben. «Es ist nur für heute Abend, es ist nur für euch. Ich denke, wir alle brauchen im Moment eine Menge Dinge, aber ich denke, etwas, das wir vielleicht auch brauchen, ist Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden.»