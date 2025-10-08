Bruno Mars wird 40: Vom Elvis-Imitator zum Superstar

Nach dem Schulabschluss zog er nach Los Angeles, um seine Musikkarriere in Gang zu bringen. Die ersten Jahre waren hart. Ein früher Plattenvertrag mit Motown verlief im Sande. Stattdessen machte er sich hinter den Kulissen einen Namen: Als Songwriter arbeitete er mit Stars wie Flo Rida (46) oder CeeLo Green (50) zusammen. Für die Sugababes schrieb er den Song «Get Sexy», Rapper B.o.B. (36) verdankt ihm und seiner Produzentengruppe The Smeezingtons das Lied «Nothin' on You», auf dem auch Mars zu hören ist.