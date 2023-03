Die Fans spekulieren nun munter, wie es mit ihrem Lieblingsregisseur weitergehen wird. Verabschiedet er sich vollkommen in den Ruhestand? Oder produziert er dann Serien oder ist anderweitig kreativ tätig? Schon seit Jahren betont Tarantino jedenfalls, dass er nicht als in kreativer Hinsicht abgeschlaffter Alt-Regisseur enden möchte. Und auch in dem Interview erklärte er, nicht «für sinkende Erträge» arbeiten zu wollen. «Ich will nicht dieser alte Mann werden, der den Kontakt verloren hat», so Tarantino.