Brutaler Einbruch bei Rapper Macklemore

Das Anwesen von Grammy–Gewinner Macklemore (41) in Seattle wurde am frühen Samstagmorgen (7. Juni) Schauplatz eines brutalen Raubüberfalls. Laut Polizeibericht der Seattle Police Department drangen zwei maskierte Männer über eine Terrassentür in das Haus im noblen Capitol Hill Viertel ein, während sich der «Thrift Shop»–Interpret für Konzerte in Irland aufhielt. Das berichtete zuerst die «Seattle Times».