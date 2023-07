Bryan Cranston hält flammende Streikrede: «Nehmt uns nicht die Würde»

Auch der Hollywood-Star Bryan Cranston (67) zeigt sich solidarisch mit seinen streikenden Schauspiel-Kollegen. Wie unter anderem die US-amerikanische «Variety» berichtet, hielt der «Breaking Bad»-Darsteller am Dienstag bei einer SAG-AFTRA-Kundgebung am Times Square in New York City eine flammende Rede, die auch Disney-Chef Bob Iger (72) ins Visier nahm. «Wir haben eine Botschaft für Herrn Iger», sagte Cranston demnach. «Wir bitten Sie, uns zuzuhören: Wir lassen uns unsere Arbeit nicht durch Roboter wegnehmen!», rief Cranston emotional in die Menge.