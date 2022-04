Bryan Cranston und Aaron Paul kehren in «Better Call Saul» zurück

Darauf haben so einige Fans sicherlich gewartet: In der finalen Staffel von «Better Call Saul» werden Bryan Cranston (66) und Aaron Paul (42) in ihren Kultrollen als Walter White und Jesse Pinkman aus «Breaking Bad» zu sehen sein. Das gab Showrunner Peter Gould nun während eines Auftritts in Los Angeles bekannt, wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet.