BTS-Mitglied Jin tritt zum Wehrdienst an

Jin wird sein fünfwöchiges Training in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi beginnen, bevor er in einer «Fronteinheit» eingesetzt wird. Der Sänger hatte zuvor in den sozialen Medien angedeutet, dass er an der Front eingesetzt werde. Alle arbeitsfähigen südkoreanischen Männer unter 30 Jahren müssen etwa zwei Jahre Militärdienst leisten.