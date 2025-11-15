Buch bleibt im Handel: Marius Borg Høiby scheitert mit Klage

Anwalt erwägt Berufung

Høibys Verteidiger Elias Christensen vom Anwaltsbüro Andenæs lässt durchblicken, dass der Kampf möglicherweise noch nicht vorbei ist. «Wir werden prüfen, ob wir die Entscheidung anfechten, haben aber noch keine Stellung dazu bezogen», sagt er zu «Dagbladet». Immerhin habe das Gericht ihnen in einem Punkt recht gegeben: «Wir stellen fest, dass das Gericht mit uns übereinstimmt, dass die Behauptung über Kokainverkauf auf Karl Johan stark verletzend ist und keine ausreichende faktische Grundlage hat.»