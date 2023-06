Kurzzeit-Liaison in den 70ern

Buch über Jackie Kennedys Affären: War Warren Beatty im Bett ein Flop?

In den 1970er-Jahren galt Hollywood-Star Warren Beatty zeitweise als "Sexiest man alive". Ein neues "Enthüllungsbuch" über das Leben von Jackie Kennedy Onassis deutet an, dass es mit seinen legendären Liebeskünsten wohl doch nicht so weit her war.