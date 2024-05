«Buchstäblich psychotisch»: Billie Eilish hasst lange Konzerte

Darum mag Billie Eilish keine Stadiongigs

«Die Tatsache, dass sie eine so lange Show auf die Beine stellen können, die mit so vielen unglaublichen Momenten gefüllt ist, ist wirklich erstaunlich», lobte die mehrfache Grammy–Abräumerin. Doch für sie sind grosse Stadiongigs nichts. «Niemand soll denken, dass ich undankbar bin, wenn ich in Stadien spiele, aber wenn man in ein Stadion geht, denkt man nicht, dass der Künstler weiss, dass man da ist». Sie aber möchte, «dass die Zuschauer wissen, dass ich sie mit meinen eigenen Augen sehe.»