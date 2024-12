Buckingham-Palast: Hausmädchen nach Weihnachtsfeier festgenommen

Die Londoner Metropolitan Police bestätigte mittlerweile in einer Stellungnahme, dass eine 24–Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen wurde. Sie habe die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht und wurde am nächsten Abend mit einem Bussgeldbescheid wieder entlassen.