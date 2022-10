«Buffy»-Star Emma Caulfield Ford macht MS-Erkrankung öffentlich

Warum sie ihre MS-Erkrankung nun öffentlich mache? «Ich bin es so leid, nicht ehrlich zu sein», antwortet die Schauspielerin. Auch in Hinblick auf ihre sechsjährige Tochter, die laut Caulfield Ford ein erhöhtes Risiko habe, ebenfalls an MS zu erkranken, wolle sie nicht mehr schweigen. Sie wolle öffentlich darüber sprechen und etwa der gemeinnützigen Organisation MS Foundation helfen.