«Buffy»-Star Emma Caulfield Ford spricht über ihr Leben mit MS

«Ich war wie von Sinnen»

Caulfield Ford dachte zuerst an einen eingeklemmten Nerv, dennoch ging sie zum Arzt. Erst einige Zeit später erfuhr sie, dass sie an Multipler Sklerose leidet. Ihr Arzt rief sie demnach an, als sie bei Dreharbeiten war. «Ich war wie von Sinnen», erinnert sich Caulfield Ford im Gespräch mit «People» an den Moment. «Ich hatte gerade diese niederschmetternde Nachricht erhalten, und sie sagten: ‹Wir sind bereit für dich am Set›. Also habe ich mich zusammengerissen und eine gute Miene aufgesetzt. Es war surreal», berichtete sie.