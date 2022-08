«Ich brauchte diese Pause, um die Mutter zu sein, die ich sein wollte»

«Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet», so Gellar zu «People». «Als ich Kinder bekam - und das war direkt nach Robins Tod - war einfach so viel los in meinem Leben, dass ich sagte: ‹Ich muss eine Pause machen.›» Ihre Tochter Charlotte kam zwar bereits 2009 zur Welt, ihr Sohn Rocky 2012. Doch Williams Tod löste anscheinend etwas bei ihr aus.