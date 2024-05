«Bugonia»: Emma Stone steht erneut für Giorgos Lanthimos vor Kamera

Neben «La La Land»–Star Stone wird auch Jesse Plemmons (36), der ebenfalls in «Kinds of Kindness» mitwirkte, Teil der Besetzung von «Bugonia» werden. Das Drehbuch stammt von Will Tracy, der zuvor das Skript zu «The Menu» verfasste, und auch für die HBO–Erfolgsserie «Succession» schrieb. Bei «Bugonia» handelt es sich um ein Remake des südkoreanischen Films «Save the Green Planet!» aus dem Jahr 2003.