Bühne statt Leinwand: Keanu Reeves tourt mit seiner Band durch Europa

Auch in Hollywood höchst fleissig

Die Sorge, seinen Liebling künftig nur noch auf der Musikbühne und gar nicht mehr auf der Leinwand bestaunen zu dürfen, muss übrigens kein Reeves–Fan haben. So befinden sich laut der Branchenseite «IMDb» allein zum aktuellen Zeitpunkt sieben Kino–Produktionen mit ihm in einer der Hauptrollen in der Mache. Darunter die Fortsetzung zu «Constantine», das «John Wick»–Spin–off «Ballerina» und der neue Ruben–Östlund–Film «The Entertainment System Is Down», in dem auch Daniel Brühl (46), Kirsten Dunst (42) und Joel Edgerton (50) mitwirken. Kurzum: Wegen Reeves wird das Entertainment System so schnell nicht runterfahren müssen.