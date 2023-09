«Bühnenaction ohne Ende»: Udo Lindenberg braucht ein neues Knie

Die anstehende Knie–Operation nimmt er zumindest verbal auf die leichte Schulter: «Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. also no Panik – nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg», schreibt der Wahl–Hamburger weiter. Eine lange Pause sieht er danach auch nicht auf sich zukommen, stattdessen läuft die Reha–Phase seiner Vorstellung nach so ab: «Bald neues Knie drin, dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm yeah», so Lindenberg.