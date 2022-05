Nicole feiert in diesem Jahr das 40. Jubiläum ihres ESC-Sieges mit dem Lied «Ein bisschen Frieden». In Punta Cana gab sie unter anderem ihren Hit zum Besten und sprach über den Krieg in der Ukraine. Laut «schlager.de» wandte sie sich dabei öffentlich auf Russisch an Präsident Wladimir Putin (69) - «an den einen Menschen, der in der Lage ist, so viele Menschen in den Abgrund zu ziehen». Mit Tränen in den Augen erklärte Nicole zudem: «Wir leben in einer Welt, die alles andere ist als leise. Und deshalb bin ich heute Abend hier, um singend zu helfen und um wieder leise Töne anzuschlagen.»