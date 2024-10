Bühnencomeback trotz Rente: Elton John singt mit Joni Mitchell

Neben ihren eigenen Songs sang Joni Mitchell auch Lieder von Kollegen. So nahm sie sich Elton Johns «I'm Still Standing» vor. Die Sängerin thronte in der Mitte der Bühne auf einem Sessel, im Hintergrund sassen einige prominente Gäste, darunter auch Elton John. Als Joni Mitchell eine angejazzte Version seines Hits von 1983 anstimmte, sang John mit – wenn auch nur kurz im Hintergrund.