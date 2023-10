Bülent Ceylan über sein erstes Album: «Meine Kinder sind mega stolz»

Bülent Ceylan (47) veröffentlicht am 6. Oktober den ersten Song «Ich liebe Menschen» aus seinem ersten Musikalbum, das im kommenden Frühjahr erscheinen wird. Der Comedian verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie es zur Idee zu der Metal–Rock–Platte kam, was seine Familie zu seinem Projekt sagt und wie er Musik und Comedy vereinbaren will.