«Bulle von Tölz»-Star Katerina Jacob: Kein Kontakt zu Ottfried Fischer

Mit der TV–Serie «Der Bulle von Tölz» (1996–2009) lockten Katerina Jacob (66) und Ottfried Fischer (71) ab Mitte der 1990er Jahre ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Trotz ihres gemeinsamen Erfolgs haben die beiden Schauspieler heute keinen Kontakt mehr. «Man kann sehr gut zusammenarbeiten, ohne befreundet zu sein, wie Simon & Garfunkel», erklärt die Schauspielerin, die am Freitag (24. Januar) in «Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter» im Ersten (20:15 Uhr) zu sehen ist, im Interview mit spot on news.