«Bullet Train» mit Brad Pitt: Remmidemmi im Ruheabteil

Dass «Bullet Train» trotz des westlichen Casts weiterhin in Japan spielt, unterstreiche laut den Kritikern noch das «Whitewashing». Selbst in ihrem eigenen Land würden die japanischen Darstellerinnen und Darsteller wie Andrew Koji (34), Hiroyuki Sanada (61), Masi Oka (47) und Karen Fukuhara (30) so zu Nebenfiguren degradiert. David Inoue, Chef der US-Menschenrechtsorganisation Japanese American Citizens League, wird mit den Worten zitiert: «Einen Film zu sehen, der in Japan spielt, in dem Japaner jedoch lediglich im Hintergrund bleiben, ist beleidigend.»