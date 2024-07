Bulletproof Coffee: Wie gesund ist der Trend-Kaffee mit Butter?

Diese Wirkung kommt vor allem von den hinzugefügten Fetten, besonders von den sogenannten MCT–Fetten. Diese sind beispielsweise in Kokosöl enthalten und können vom Körper gut verarbeitet werden. Das bestätigte auch eine kanadische Studie der McGill University. Demnach wandelt der Körper MCT–Fette so um, dass sie die Blut–Hirn–Schranke passieren können, die den Stoffaustausch im Körper kontrolliert. So wird das Gehirn direkt mit Energie versorgt, was sich wiederum auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann.