Bully startete 1992 beim Radio: «30-Jähriges - das ist echt krass!»

Kultregisseur Michael Bully Herbig (54) meldet sich am Donnerstag (29. September) mit der spannenden Mediensatire «Tausend Zeilen» in den Kinos zurück. In dem Film erzählt er, inspiriert von den wahren Vorfällen, die der Journalist Juan Moreno (49) in seinem Buch «Tausend Zeilen Lüge» (2019) festgehalten hat, die Geschichte des freien Journalisten Juan Romero (Elyas M'Barek, 40), der Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay, 32) entdeckt. Romero beginnt entgegen aller Widerstände zu recherchieren und löst einen der grössten deutschen Medienskandale aus ...