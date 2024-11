Bundeskanzler Olaf Scholz beschert Caren Miosga Rekord-Quote

Der Bruch der Ampel–Regierung und die Frage nach der Zukunft treibt viele Menschen in Deutschland um. Seit Mittwochabend wird auch in den Talksendungen eifrig über die Hintergründe, die Schuldigen und das weitere Prozedere diskutiert. Caren Miosga (55) begrüsste in ihrer Sendung am 10. November nach dem «Tatort» Bundeskanzler Olaf Scholz (66) – und dazu schalteten so viele Zuschauer wie noch nie ein.