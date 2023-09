Er sei beim Joggen «gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert». An der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Automobil–Ausstellung am vergangenen Dienstag in München nahm er dann tatsächlich auch wieder teil – erstmals mit der schwarzen Augenklappe. Auch beim G20–Gipfel am Freitag in Indien setzte er den Schutz auf. Indische Medien wie die «Times of India» berichteten über die privaten Hintergründe des ungewohnten Kanzler–Looks während des internationalen Treffens.