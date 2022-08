Bundesliga startet wieder: So sehen Fans alle Spiele

Alle Bundesliga-Spiele, alle Anbieter

DAZN hält die Rechte an den Freitags- und Sonntagsspielen, Sky zeigt alle Partien des Samstags und der sogenannten Englischen Wochen, also Spieltagen, die nicht am Wochenende, sondern dienstags und mittwochs stattfinden. Einen kleinen Teil vom Kuchen bekommt ausserdem Sat.1, das neben dem Auftaktspiel zwischen Frankfurt und Bayern auch jeweils ein Spiel am 15. und 16. Spieltag überträgt. Am Ende der Saison werden die Relegationsspiele um die erste und zweite Bundesliga ebenfalls in Sat.1 zu sehen sein.