Bundespressekonferenz hebt Hausverbot gegen Hape Kerkeling auf

In wenigen Tagen, genauer am 9. Dezember, wird Comedy–Multitalent Hape Kerkeling 60 Jahre alt. Was manch einer vergessen haben könnte: Mehr als die Hälfte davon hatte der Komiker Hausverbot bei der Bundespressekonferenz. Die Betonung liegt nun auf «hatte» – denn nach über 30 Jahren und anlässlich seines anstehenden Ehrentages wurde er jetzt offiziell von der Verbotsliste gestrichen. Diese frohe Kunde überbrachte ihm Judith Rakers (48) in einer Spezialfolge des «3nach9»–Podcasts von Radio Bremen, die am Donnerstag (5. Dezember) veröffentlicht wurde.