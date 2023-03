«Tief berührt über die Reaktionen Deutschlands auf den Tod meiner Mutter»

Zunächst dankte Charles für die herzliche Anteilnahme der Deutschen nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022). «Meine Familie und ich waren tief berührt über die Reaktionen Deutschlands auf den Tod meiner Mutter [...]. All das war uns in Zeiten grosser Trauer ein grosser Trost», so Charles zu Beginn seiner Rede auf Deutsch.