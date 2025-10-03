Bushido: Acht Kinder sind für ihn genug Arbeit

Der Rapper Bushido (47) will nach seiner Abschiedstournee 2026 endgültig seine Karriere beenden. «Ich glaube, dass mir die Musik nicht so sehr fehlen wird. Am Ende des Tages habe ich acht Kinder. Das ist auch ohne Job genug Arbeit», sagte er im Interview mit der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung». Der Fokus liegt für ihn künftig klar auf der Familie: «Ich bin meiner Frau und meinen Kindern gegenüber verpflichtet, da zu sein, erreichbar zu sein, wenn sie mich brauchen. Ich mochte das noch nie so sehr wie jetzt.»