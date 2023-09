Rapper Bushido (44) hat offenbar einen grossen Erfolg gegen Arafat Abou–Chaker vor Gericht erringen können. So sehe es das Landgericht Berlin inzwischen als erwiesen an, dass Abou–Chaker zu Unrecht Manager–Zahlungen von dem Musiker erhielt. «Bild» zitiert aus dem Urteil: «Obwohl der Kläger (Arafat) zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten (Bushido) tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Managementvertrag, in dem der Beklagte den Kläger (genannt ‹Management›) mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte.»