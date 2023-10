Bushido kündigt grosse Arena-Tournee an

Der selbsternannte King of Deutsch–Rap meldet sich nicht nur mit einem neuen Album im nächsten Jahr zurück, sondern feiert auch ein Bühnen–Comeback: Bushido (45) hat eine grossangelegte Arena–Tournee für das kommende Jahr angekündigt. Insgesamt wird die «König für immer!»–Tour an neun Orten Halt machen. Los geht es am 21. März 2024 in der Mercedes–Benz–Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch–sur–Alzette (LUX) feiert Bushido dann am 14. April in der Barclays Arena in Hamburg das Tour–Finale.