Bushido sagt kurzfristig Festival-Auftritt ab: Ersatz bereits gefunden

Die letzte Tour des Deutschrappers startet am 12. Januar 2026 in Berlin und endet am 12. März 2026 in Stuttgart. Weitere Stopps macht er in Hamburg (13.01.), Hannover (14.01.), Frankfurt am Main (18.01.), Köln (20.01.), Oberhausen (21.01.), Zürich (23.01.) und Düsseldorf (06.03.). In Berlin (12.01. und 07.03.), Leipzig (15.01. und 10.03.), München (22.01. und 11.03.) und Stuttgart (17.01. und 12.03.) gibt er je zwei Konzerte.