Bushido statt Pietro Lombardi bei «DSDS»? Das sind die Reaktionen

Dieter Bohlen betont: «RTL bestimmt die Juroren»

Der Pop–Titan gilt als enger Vertrauter des Sängers und soll sich lange dafür eingesetzt haben, dass Pietro Lombardi auch in der 22. Staffel bei «DSDS» an Bord ist. Auch er soll am Samstag noch nichts von einem Wechsel gewusst haben: «Pietro hat mich gestern Abend angerufen und die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt.» Bushido, der angebliche Neue, hat sich derweil noch nicht öffentlich zu den Nachrichten gemeldet.