«Letzte Tour will ich mir nicht nehmen lassen»

Bushido, der mit seiner Familie in der Wahl–Heimat Dubai lebt, betonte im Podcast, dass ihn Sicherheitsbedenken nicht davon abbringen werden, in Deutschland aufzutreten. «Dann wird das so gemacht, dass es sicher ist. Punkt. Geht nicht, gibt's nicht», stellte der Rapper klar. «Die letzte Tour meines Lebens will ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe Bock drauf, die Leute haben Bock drauf. Dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen, der Vorhang fällt und du hast das Mikrofon in der Hand – das kann man nicht beschreiben. Das ist krass.»