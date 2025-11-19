Bushido und Anna-Maria Ferchichis Realityserie geht im Dezember weiter

Acht Kinder und jede Menge Trubel

Laut Pressemitteilung verfolgen die Kameras vier der sieben gemeinsamen Kinder mitten in der Pubertät. In den neuen Episoden wird Anna–Marias ältester Sohn Montry (23) zudem offen über seine Kindheit sprechen und seine Beziehung zu Stiefvater Bushido thematisieren. Ausserdem wollen der Musiker und seine Frau in Dubai den Maklerschein erwerben, sind mit ihrem Podcast auf Tour und feiern ein besonderes Weihnachtsfest.