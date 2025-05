Bushido verlängert seine Abschiedstournee

Bushido kündigte seine Abschiedstournee im Juli 2024 via Instagram an. In zwei Storys erklärte er ausserdem sein anschliessendes Karriereende: «Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück.» Für ihn sei es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Bei der Konzertreihe soll es sich wirklich um den Bühnenabschied des Rappers handeln. «Vorher hatten wir ja nur so mit dem Gedanken gespielt, jetzt, 2026 im Januar die letzte Tour, das grosse Karriereende, danach keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben, niente», betont er auf Instagram. Immerhin geht diese nun schonmal bis in den März hinein...