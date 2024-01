Bushido weitet seine Open-Air-Tournee aus

In den letzten Jahren sei das aufgrund vieler Herausforderungen in seinem Leben nicht möglich gewesen: «Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis», so Anis Mohamed Youssed Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heisst. Bereits im Oktober kündigte Bushido erste Zusatzkonzerte an. So kamen Wien, Mannheim und Stuttgart neu als Stationen hinzu. In Berlin und München wurden Zusatztermine geplant.