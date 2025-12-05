Bushido wohnt schon seit September nicht mehr zu Hause

«Gesundheitliche Sache» führt zum «grössten Bruch»

Auf Bushidos Nachfrage gesteht Anna–Maria: Bereits Anfang 2024 sei ihr klar gewesen, dass sich zwischen beiden etwas ändern müsse. Damals ging er auf Tour, sie blieb mit den acht Kindern in Dubai. «Ich habe nach drei Tagen gemerkt, dass ich viel besser schlafe. Ich habe mich befreit gefühlt.» Und sie deutet einen weiteren, gravierenden Grund für ihren Trennungswunsch an: «Der grösste Bruch war Anfang 2024. Da gab es ein ganz grosses Ding, um das ich dich gebeten habe, was mir wirklich am Herzen lag.» Es sei um eine «gesundheitliche Sache» bei ihr gegangen. «Ich hätte dich so sehr gebraucht. Und du hast einfach ‹Nein› gesagt. Damit fing alles an.» Weiter will sie das Thema nicht öffentlich ausführen.