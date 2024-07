Bushidos Abschiedstour: So kommen Fans an Tickets

Der Ticketvorverkauf bei Eventim ist am 18. Juli gestartet. Der allgemeine Vorverkauf an allen Kassen startet am Montag, 22. Juli. In einer Instagram–Story zeigte sich Bushido zufrieden über den Start des Vorverkaufs. «Danke euch für die 35.000 gekauften Tickets in den ersten sechs Stunden. Es ist so unglaublich, wir sind überwältigt von dem Run auf die Tickets. Ich freue mich sehr auf die finale ‹Alles wird gut›–Tour.» Zudem kündigte der Rapper an: «Wir werden unser Bühnenbild anpassen und die Show noch einmal überarbeiten.» In einer weiteren Instagram–Story fragte er seine Fans nach ihren Songwünschen für die Tour.