Bushidos bezaubernde Liebeserklärung an Anna-Maria Ferchichi

Anfang November kündigte Anna–Maria Ferchichi den alljährlichen Geburtstagmarathon der Familie in einer Story an. «Die Drillinge haben am 11.11., ich am 13.11. und die Zwillinge am 19.11. Geburtstag. Wir alle einfach in einer Woche», schrieb sie. Ausserdem teilte sie ihren 970.000 Followerinnen und Followern mit: «Unsere Zwillinge sind an ihrem Bday mit Anis bei ‹DSDS›. Das erste Mal werde ich nicht an ihrem Geburtstag da sein», schrieb sie und fügte ein gebrochenes Herz dazu.