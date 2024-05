Butter Yellow Nails: Auf diesen Beauty-Trend schwört Selena Gomez 2024

Die Sonne kitzelt sanft auf der Haut und es fühlt sich langsam so an, als wäre der Frühling endlich da. Auf den Wiesen blühen die Blumen in zarten Pastelltönen: Passend dazu lässt dieser aktuelle Beauty–Trend die Nägel in butterweichem Gelb erstrahlen. Die Farbe steht für Glück und Optimismus und erinnert an ein erfrischendes Sommer–Dessert mit Zitronen–Geschmack.