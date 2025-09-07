Button Overload: Knöpfe sind jetzt dekorativ statt funktional

Glamour am Abend

Knöpfe machen auch in Abendlooks einiges her. Ein schwarzes Neckholderkleid mit Fransen wird durch metallische Knöpfe besonders spannend. Dabei gilt: Accessoires wie Armreifen und Ohrringe sollten farblich auf das Silber oder Gold der Knöpfe abgestimmt werden. Eine Schultertasche, Heels und eine schwarze Strumpfhose runden die Kombination ab. Für Glamour sorgen eine voluminöse Frisur und ein dramatisches Augen–Make–up.